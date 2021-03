Red 12:37 SuperEnalotto: a Cannigione un 5 da 32mila euro La giocata vincente, da 32.667,38euro è stata effettuata nel bar tabacchi di Via Nazionale 43, a Canniggione, nel territorio comunale di Arzachena



CANNIGIONE – Nuova vittoria al SupeEnalotto in Sardegna. Nel concorso di ieri (giovedì), come riporta “Agipronews”, è stato centrato un “5” del valore di 32.667,38euro. La giocata è stata effettuata nel bar tabacchi di Via Nazionale 43, a Canniggione, nel territorio comunale di Arzachena.



Il Jackpot, nel frattempo, sale a 127,6milioni, che saranno messi in palio nella prossima estrazione, domani, sabato 27 marzo. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio 2020, proprio nell'Isola, con I 59,4milioni di euro finiti a Sassari.