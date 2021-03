Red 12:29 Alghero: nominata una nuova pediatra Al termine delle procedure di selezione avviate nel mese di febbraio, la Sc Medicina convenzionata ha conferito l’incarico provvisorio a Mariolina Azara, che prenderà servizio a partire da lunedì







Sarà data la priorità agli assistiti da 0 a 6 anni e, a seguire, in ordine d'età fino al raggiungimento di 800 assistiti, a esclusione degli iscritti a termine e degli ultra quattordicenni. Mariolina Azara riceve i piccoli pazienti nell'ambulatorio in Via de Gasperi 6, ad Alghero, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì, dalle 14 alle 17. Il recapito telefonico è 347/4819594. L’attività ambulatoriale verrà programmata previo appuntamento telefonico (dalle 8 alle 10) per garantire un miglior servizio e di rispettare le normative relative all’emergenza Covid-19.



I genitori dei piccoli pazienti attualmente assistiti dalla dottoressa Azara nello studio di Sassari possono effettuare la scelta di un nuovo pediatra inviando una e-mail all'indirizzo web sceltapediatra.sausassari@atssardegna.it. Nella e-mail, dovranno essere indicati e allegati il nominativo del pediatra che si intende scegliere, la copia del documento di identità del genitore, la copia della tessera sanitaria del minore e il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta. Gli allegati devono essere in formato Pdf. La scelta del nuovo pediatra può essere effettuata tra i tre medici che hanno da poco ricevuto l’incarico di titolarità: Anna Maria Dore, Giovanna Desole e Leonardo Murgia.



Dore riceve i piccoli pazienti nell'ambulatorio in Viale Italia 15/D, a Sassari, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30. Il recapito telefonico è 347/7907146. Desole riceve nell'ambulatorio in Via Don Minzoni 13, il lunedì e martedì, dalle 15 alle 18, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. Il recapito telefonico è 079/4126074. Murgia riceve nell'ambulatorio in Via Chironi 5/c, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30. Il recapito telefonico è 349/1939937.