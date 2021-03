Red 12:54 Alghero: bar scassinato nella notte Attorno alla mezzanotte di ieri, approfittando del buio e dell´ovvia assenza di traffico, ignoti hanno spaccato la vetrata d´ingresso del MamaRò Bar, in Via Vittorio Emanuele, portando via il fondo cassa







Nella foto: la vetrata della porta infranta ALGHERO – Al peggio non c'è mai fine. In un momento nel quale bar e ristoranti stanno soffrendo per le restrizioni legate all'emergenza epidemiologica, anche la piccola delinquenza ci mette il suo carico. Attorno alla mezzanotte di ieri, approfittando del buio e dell'ovvia assenza di traffico, ignoti hanno spaccato la vetrata d'ingresso del “MamaRò Bar”, in Via Vittorio Emanuele, ad Alghero.Penetrati nel locale, hanno portato via il fondo cassa. Alcuni vicini, sentiti i rumori, hanno chiamato i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno effettuato i rilievi del caso e aperto le indagini. Poco più di un anno fa, lo stesso bar era stato bersaglio di un fatto analogo [LEGGI] Nella foto: la vetrata della porta infranta