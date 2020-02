Red 18:03 Furto nella notte: bar scassinato ad Alghero Alle 2.17 di questa notte è scattato l´allarme del MamaRo, esercizio commerciale in Via Vittorio Emanuele. Ignoti hanno sfondato a calci la porta d´ingresso e hanno portato via il registratore di cassa, ritrovato poi nel giardino della vicina scuola elementare



ALGHERO - Alle 2.17 di questa notte (domenica), è scattato l'allarme del MamaRo, bar di Via Vittorio Emanuele, ad Alghero. Ignoti hanno sfondato a calci la porta d'ingresso e hanno portato via il registratore di cassa.



Registratore di cassa ritrovato poi nel giardino della vicina scuola elementare Sacro Cuore. Rubati un libretto degli assegni ed il fondo cassa. Sul posto, i Carabinieri della locale Compagnia.