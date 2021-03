Covid-19: 337 controlli ad Alghero

18:56 Covid: 3 decessi e 284 nuovi casi Tasso di positività dell´1,3percento. Sono 189 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dodici in più rispetto a ieri), mentre scendono da trentadue a trenta i pazienti in Terapia intensiva. Quarantotto i guariti nelle ultime ventiquattro ore