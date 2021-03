Red 14:52 Metro Cagliari: al via i lavori Repubblica-Matteotti-Stazione «E´ un´opera importante parte di un progetto più ampio in grado di servire tutto l´hinterland», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







La tratta sarà lunga circa 2,5chilometri, avrà una frequenza di 10', con un tempo di percorrenza di 7'. Saranno utilizzati tre nuovi tram. Oltre all’adeguamento della fermata già esistente, Repubblica, la linea comprende altre nuove fermate: Stazione, Municipio, Darsena, Lussu, Bonaria, San Saturnino. I lavori saranno eseguiti dal Consorzio Integra, sono stati consegnati nel fine settimana consegnati e dureranno 836 giorni “naturali e consecutivi” dalla data di consegna. «Quest’opera mi sta particolarmente a cuore – ha aggiunto il governatore dell'Isola – perché venne programmata quando ero assessore ai Trasporti, nel 2012. Trovammo i fondi per la realizzazione del tratto di completamento tra Piazza Repubblica e Piazza Matteotti, lanciando anche l’idea di una linea che restituisse ai cagliaritani la possibilità di raggiungere il Poetto con un mezzo “green”. Con questa tratta, chiunque arrivi dall’hinterland potrà raggiungere agevolmente dalla stazione i centri nevralgici della città, dal polo bancario a tutto il plesso universitario». «Per Cagliari – ha sottolineato l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde – è un’opera importante e strategica, perché il futuro delle città va sempre di più verso una riduzione del traffico delle auto dal centro. Con questo investimento di genere green garantiremo una maggiore vivibilità e tempi di percorrenza certi per i cagliaritani e per tutti i residenti dell’hinterland».



Christian Solinas ha poi ribadito la necessità di una semplificazione normativa per la spendita delle risorse del Recovery fund e per la realizzazione delle grandi opere: «È inutile prevedere fondi straordinari, grandi progetti di resilienza del Paese se accanto a questo non si prevede un’azione sostanziale di semplificazione dei procedimenti amministrativi, che debbano contemperare da un lato l’esigenza di trasparenza e buona amministrazione e dall’altro la speditezza dell’azione amministrativa. Ecco perché, proprio qualche giorno fa, ho chiesto che ci sia un azzeramento del codice degli appalti attuale o che per i fondi del Next generation Eu si faccia esclusivamente riferimento alle norme comunitarie, che consentirebbero un’accelerazione netta delle procedure e soprattutto una condivisione a monte delle opere che non veda ripensamenti anche nei cambi di amministrazione. Capita spesso che la continuità politica venga a mancare perché si alternano governi o giunte regionali e cambiano i punti di vista. Su queste grandi opere di infrastrutturazione del Paese e della Regione è necessario avere una visione il più possibile concorde, in maniera tale che ci sia continuità e si arrivi a portare a compimento i cantieri nel più breve tempo possibile». Commenti CAGLIARI - «Un’opera importante che consentirà di diminuire il traffico veicolare su Cagliari e che fa parte di un progetto più ampio di una metropolitana di superficie in grado di servire tutto l’hinterland». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, annunciando nel corso di una conferenza stampa a Villa Devoto (alla quale hanno partecipato anche l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu) la consegna e l’avvio dei lavori del nuovo tratto della metropolitana di Cagliari Repubblica-Matteotti-Stazione Fs. 