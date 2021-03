G.P. 14:00 Endometriosi: webinar della Regione Domani, mercoledì 31 marzo, si terrà un incontro di approfondimento per la giornata della sensibilizzazione sull'endometriosi, organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Regione Sardegna



Endometriosi: impariamo a conoscerla dalle ore 17 sulla piattaforma della Regione Sardegna al quale interverranno la vicepresidente Alessandra Zedda e l’assessore della Sanità Mario Nieddu.



Ad affrontare il tema dal duplice punto di vista medico e psicologico saranno i direttori dei reparti di ginecologia e ostetricia dei principali distretti ospedalieri della Sardegna, e la presidente dell’Ordine degli psicologi della Sardegna. «Per curare l'endometriosi” - afferma la Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Francesca Ruggiu - occorrono un approccio multidisciplinare e screening capillari sulle donne, fin dalla giovane età. L’informazione e la consapevolezza sono infatti le prime armi per affrontare in tempo, e sconfiggere, una patologia invalidante e dolorosa che troppo spesso viene sottovalutata.»



Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, tra le cause dell’infertilità femminile. Un mese importante per tutte le donne affette dalla malattia che, quotidianamente, lottano contro i pregiudizi per sensibilizzare e informare un maggior numero di persone. I dai indicano che colpisce una donna su dieci e che circa 3milioni di donne in Italia sono affette da endometriosi, malattia cronica infiammatoria, fortemente invalidante, per la quale non è ancora stata individuata una cura. Commenti ALGHERO - Domani, mercoledì 31 marzo, si terrà un incontro di approfondimento per la giornata della sensibilizzazione sull'endometriosi, organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità. Il webinardalle ore 17 sulla piattaforma della Regione Sardegna al quale interverranno la vicepresidente Alessandra Zedda e l’assessore della Sanità Mario Nieddu.Ad affrontare il tema dal duplice punto di vista medico e psicologico saranno i direttori dei reparti di ginecologia e ostetricia dei principali distretti ospedalieri della Sardegna, e la presidente dell’Ordine degli psicologi della Sardegna. «Per curare l'endometriosi” - afferma la Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Francesca Ruggiu - occorrono un approccio multidisciplinare e screening capillari sulle donne, fin dalla giovane età. L’informazione e la consapevolezza sono infatti le prime armi per affrontare in tempo, e sconfiggere, una patologia invalidante e dolorosa che troppo spesso viene sottovalutata.»Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, tra le cause dell’infertilità femminile. Un mese importante per tutte le donne affette dalla malattia che, quotidianamente, lottano contro i pregiudizi per sensibilizzare e informare un maggior numero di persone. I dai indicano che colpisce una donna su dieci e che circa 3milioni di donne in Italia sono affette da endometriosi, malattia cronica infiammatoria, fortemente invalidante, per la quale non è ancora stata individuata una cura.