Red 16:14 «Radiazioni, rischi ancora poco noti» Uno studio multicentrico nazionale sulle radiazioni ionizzanti e tecniche di “imaging” usate in medicina realizzato con la partecipazione degli studenti del terzo anno di Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia dell´Università degli studi di Cagliari mostra che anche in Sardegna tantissimi intervistati non hanno conoscenze sufficienti: servono adeguate campagne di informazione







Anche in Sardegna, i risultati mostrano che poco meno della metà degli intervistati non ha conoscenze sufficienti in merito ai rischi delle radiazioni. I dati raccolti dovranno portare all’elaborazione di adeguate campagne di informazione mirate, visto anche il recepimento della direttiva EurAtom 2013/59 in materia di esposizione alle radiazioni ionizzanti in ambito medico. Gli studenti coinvolti nello studio sono Elisa Muntoni, Daniele Caoci, Carla Busonera, Alessia Spano, Andrea Tronci, Matteo Mura e Davide Giannoni.



