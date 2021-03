Red 19:06 Incidente sulla 131: auto in fiamme Attorno alle 15.30 di oggi, si è registrato un incidente lungo la Strada statale 131, all´altezza del bivio per Porto Torres. Dopo l´impatto, la Peugeot ha preso fuoco. Ancora da stabilire le cause dell´incidente



SASSARI – Attorno alle 15.30 di oggi (mercoledì), si è registrato un incidente lungo la Strada statale 131, all'altezza del bivio per Porto Torres. Dopo l'impatto, la Peugeot ha preso fuoco, Pronto l'intervento di una squadra operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Sassari, che ha messo in sicurezza sia la zona, sia l'autovettura, e poi ha provveduto a spegnere le fiamme. Ancora da stabilire le cause dell'incidente.



La conducente è stata soccorsa e affidata alle cure del personale medico del 118 presente sul posto, mentre gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato i rilievi del caso e decongestionato il traffico veicolare.