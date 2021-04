Red 19:26 Nuovo tris Ryanair su Cagliari Ieri, la compagnia irlandese ha annunciato tre nuove rotte da Elmas a Malta, Palermo e Rimini, tutte operative due volte a settimana, oltre a nuovi collegamenti estivi per Brindisi e Milano Malpensa e un aumento dei voli per Bari, Treviso e Verona nell´ambito dell’operativo esteso per l´estate 2021







L'amministratore delegato della Sogaer Renato Branca dichiara: «Siamo lieti di annunciare che, grazie alla consolidata partnership con Ryanair, il nostro aeroporto vedrà per questa stagione estiva il consolidarsi di numerose linee nazionali e internazionali operate dalla compagnia, per un totale di trentatre rotte, di cui diciotto domestiche e quindici internazionali. Rispetto al 2020, l'investimento del vettore irlandese su Cagliari vede un significativo incremento dei collegamenti e delle frequenze operate. Ritengo questo sviluppo un importantissimo segnale di fiducia che, unito a regole certe e univoche per viaggiare, stabilite a livello europeo, nonché recepite a livello nazionale, permetta una effettiva ripresa del traffico aereo. La ripartenza o il rafforzamento di molti storici collegamenti di Ryanair e il lancio dei nuovi voli rappresenta per Cagliari e per il Sud Sardegna, la strada per la ripresa dell'economia turistica e l'inizio del rilancio dell'intero comparto». Commenti CAGLIARI – Ieri (mercoledì), Ryanair ha annunciato tre nuove rotte da Cagliari a Malta, Palermo e Rimini, tutte operative due volte a settimana, oltre a nuovi collegamenti estivi per Brindisi e Milano Malpensa (iniziati nell'inverno 2020) e un aumento dei voli per Bari, Treviso e Verona nell'ambito dell’operativo esteso per l'estate 2021. La Summer Ryanair da Cagliari prevede trentatre rotte in totale; tre nuove rotte per Malta, Palermo e Rimini (tutte due volte a settimana) e nuovi voli estivi per Brindisi e Milano Malpensa; aumento dei voli verso diverse destinazioni tra cui Bari, Treviso e Verona; oltre 120 voli settimanali; collegamenti con destinazioni turistiche come Malta e Valencia, con mete ideali per un “city break” come Manchester e Parigi, nonché collegamenti domestici con Bologna e Napoli.I clienti italiani possono prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero supplemento cambio volo” in caso di cambiamento dei piani. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli 19,99euro per i viaggi fino alla fine di ottobre, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domani, venerdì 2 aprile sul sito Ryanair.L'amministratore delegato della Sogaer Renato Branca dichiara: «Siamo lieti di annunciare che, grazie alla consolidata partnership con Ryanair, il nostro aeroporto vedrà per questa stagione estiva il consolidarsi di numerose linee nazionali e internazionali operate dalla compagnia, per un totale di trentatre rotte, di cui diciotto domestiche e quindici internazionali. Rispetto al 2020, l'investimento del vettore irlandese su Cagliari vede un significativo incremento dei collegamenti e delle frequenze operate. Ritengo questo sviluppo un importantissimo segnale di fiducia che, unito a regole certe e univoche per viaggiare, stabilite a livello europeo, nonché recepite a livello nazionale, permetta una effettiva ripresa del traffico aereo. La ripartenza o il rafforzamento di molti storici collegamenti di Ryanair e il lancio dei nuovi voli rappresenta per Cagliari e per il Sud Sardegna, la strada per la ripresa dell'economia turistica e l'inizio del rilancio dell'intero comparto».