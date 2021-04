A.B. 20:29 Serie D: reti bianche tra Latte dolce e Nocerina Finisce 0-0 la sfida infrasettimanale disputata allo Stadio “Basilio Canu” di Sennori e valida per il girone G del Campionato nazionale dilettanti





nazionale dilettanti

SASSARI - Finisce 0-0 la sfida infrasettimanale disputata allo Stadio “Basilio Canu” di Sennori e valida per il girone G del Campionato di serie D tra Sassari Latte dolce e Vis Nocerina. Partita agonisticamente ben giocata, ma senza grandi momenti di spettacolo.



PRIMO TEMPO. Al 12’, Kone sembra avere la palla buona, ma la difesa ospite sventa il pericolo. Al 25’, Rizzo tenta la palombella, ma la sfera supera la traversa. Bianchi ci prova dalla lunga distanza, ma Volzone respinge. Sul capovolgimento di fronte, Sorgente tenta il colpo da ko ma deve fare i conti con Antonelli, che disinnesca il pericolo. la porta è salva. Nemmeno un secondo di recupero: si torna negli spogliatoi sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Si torna in campo con gli stessi ventidue della prima frazione di gioco. Al 48’, punizione magistrale di Scotto: traversa piena. Quattro minuti dopo, proteste biancocelesti per un tocco di mano in area avversaria, ma per l'arbitro è tutto regolare. Al 56', incornata di Scotto, ma palla sul fondo. Subito dopo, doppio cambio ospite, con Esposito e De Iulis al posto di Petito e Sorgente. Quando scocca l'ora di gioco, Urbietis dice no al piatto di El Bakhtaoui. Cinque minuti dopo, mister Fossati cambia Piga con Calì. Ammonizione per Scotto. Al 72’, Sartor sembra avere la palla buona: tiro teso, ma fuori bersaglio. Due minuti dopo, dentro Palmas per Kone e poi, Scanu per Scotto. Al 79', Volzone dice no alla rasoiata su punizione di Palmas. Quattro minuti dopo, spazio a Marcangeli, che subentra a Pisanu. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 92’, Calì spara a girare, ma ancora una volta trova Volzone sulla strada del vantaggio. Mister Cavallaro manda sul terreno di gioco Talamo al posto di El Bakhtaoui. Nel finale, gialli per Katseris e Calì, ma il risultato non cambia.



SASSARI LATTE DOLCE-VIS NOCERINA 0-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Mukaj, Pertica, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (29’st Palmas), Pisanu (38’st Marcangeli), Scotto (30’st Scanu), Piga (20’st Calì), Sartor. Allenatore Fabio Fossati.

VIS NOCERINA: Volzone, Rizzo, Vecchione, Morero, Donida, Petito (11’st Esposito), Katseris, Garofalo, Donnarumma, El Bakhtaoui (47’st Talamo), Sorgente (11’st De Iulis). Allenatore Giovanni Cavallaro.

ARBITRO: Campazzo di Genova.



Nella foto (di Beatrice Cirronis): Marco Cabeccia Commenti SASSARI - Serie D: reti bianche tra Latte dolce e Nocerinanazionale dilettantiSASSARI - Finisce 0-0 la sfida infrasettimanale disputata allo Stadio “Basilio Canu” di Sennori e valida per il girone G del Campionato di serie D tra Sassari Latte dolce e Vis Nocerina. Partita agonisticamente ben giocata, ma senza grandi momenti di spettacolo.Al 12’, Kone sembra avere la palla buona, ma la difesa ospite sventa il pericolo. Al 25’, Rizzo tenta la palombella, ma la sfera supera la traversa. Bianchi ci prova dalla lunga distanza, ma Volzone respinge. Sul capovolgimento di fronte, Sorgente tenta il colpo da ko ma deve fare i conti con Antonelli, che disinnesca il pericolo. la porta è salva. Nemmeno un secondo di recupero: si torna negli spogliatoi sul risultato di partenza.Si torna in campo con gli stessi ventidue della prima frazione di gioco. Al 48’, punizione magistrale di Scotto: traversa piena. Quattro minuti dopo, proteste biancocelesti per un tocco di mano in area avversaria, ma per l'arbitro è tutto regolare. Al 56', incornata di Scotto, ma palla sul fondo. Subito dopo, doppio cambio ospite, con Esposito e De Iulis al posto di Petito e Sorgente. Quando scocca l'ora di gioco, Urbietis dice no al piatto di El Bakhtaoui. Cinque minuti dopo, mister Fossati cambia Piga con Calì. Ammonizione per Scotto. Al 72’, Sartor sembra avere la palla buona: tiro teso, ma fuori bersaglio. Due minuti dopo, dentro Palmas per Kone e poi, Scanu per Scotto. Al 79', Volzone dice no alla rasoiata su punizione di Palmas. Quattro minuti dopo, spazio a Marcangeli, che subentra a Pisanu. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 92’, Calì spara a girare, ma ancora una volta trova Volzone sulla strada del vantaggio. Mister Cavallaro manda sul terreno di gioco Talamo al posto di El Bakhtaoui. Nel finale, gialli per Katseris e Calì, ma il risultato non cambia.SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Mukaj, Pertica, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (29’st Palmas), Pisanu (38’st Marcangeli), Scotto (30’st Scanu), Piga (20’st Calì), Sartor. Allenatore Fabio Fossati.VIS NOCERINA: Volzone, Rizzo, Vecchione, Morero, Donida, Petito (11’st Esposito), Katseris, Garofalo, Donnarumma, El Bakhtaoui (47’st Talamo), Sorgente (11’st De Iulis). Allenatore Giovanni Cavallaro.ARBITRO: Campazzo di Genova.Nella foto (di Beatrice Cirronis): Marco Cabeccia