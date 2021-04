S.A. 9:18 Serie C Basket: esordio vincente per Sennori Nella prima partita giocata al palasport di via Massarenti, i ragazzi allenati dal coach Gabriele Piras, hanno superato la Sef Torres col punteggio di 75-66







Con tutti i campionati a squadre, di qualsiasi disciplina, fermi a causa della pandemia da covid 19, l’avvio del torneo di serie C Silver di basket non è passato inosservato a Sennori, e l’esordio dei ragazzi della pallacanestro era atteso già dallo scorso anno, quando guadagnarono l’accesso alla Serie D. «Non possiamo che essere fieri dei risultati che sta ottenendo la Pallacanestro Sennori, portando in alto il nome e i colori del nostro paese», commenta l’assessore comunale allo Sport, Roberto Desini.



«Le società che promuovono in maniera sana l’attività sportiva e che hanno un occhio di riguardo verso i giovani e giovanissimi, avranno sempre il sostegno dell’amministrazione comunale». L’Asd Pallacanestro Sennori è nata nel 2005 e dopo 15 anni è riuscita ad affacciarsi nella massima serie regionale, sotto la guida di un tema dirigenziale giovanissimo, composto da appassionati tutti under 40. Oltre alla prima squadra, la società porta avanti le compagini giovanili under 18 e under 13, che nonostante i campionati fermi per covid, non hanno mai smesso di allenarsi, con tutte le precauzioni e nel rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del coronavirus.



