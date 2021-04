Sassari-Olbia: furgone ribaltato, chiuso Su Canale

30/3/2021 Schianto all´incrocio finisce in rissa Attorno alle 13.30 di oggi, pare a causa di una mancata precedenza, una Toyota Aygo e una Fiat Punto sono entrate in collisione all´incrocio tra Via Di Vittorio e Via Monte d´Olla. I due conducenti, mentre discutevano sull´accaduto sono andati alle mani e uno dei due è finito al Pronto soccorso