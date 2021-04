S.A. 11:05 Cagliari: da oggi il nuovo rettore Mola Eletto il 15 dicembre scorso con oltre il 90% delle preferenze accordate dalle varie categorie, entra in carica oggi succedendo a Maria Del Zompo, che ha guidato l’Ateneo dal 2015







Nella foto: il passaggio di consegne tra Mola e Del Zompo Commenti CAGLIARI - Francesco Mola è il 60mo Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari. Eletto il 15 dicembre scorso con oltre il 90% delle preferenze accordate dalle varie categorie, entra in carica oggi succedendo a Maria Del Zompo, che ha guidato l’Ateneo dal 2015. Il nuovo rettore – che resterà in carica fino al 2027 - ha 59 anni, è professore ordinario di Statistica alla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, e dal 1998 insegna all’Università di Cagliari.Qui ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali direttore del dipartimento di Scienze economiche e aziendali, prima di assumere il ruolo di Prorettore vicario di Maria Del Zompo e di Presidente del Comitato Unico di Garanzia. È stato anche componente del Centro per la qualità, del Nucleo di valutazione dell'Ateneo e presidente del Consiglio di corso di laurea in Economia e gestione aziendale.Francesco Mola e Maria Del Zompo si sono incontrati a Palazzo Belgrano per un affettuoso saluto e un ideale passaggio di consegne nella Stanza del Rettori, davanti alla teca che custodisce la mazza cerimoniale, simbolo del potere accademico nelle università italiane. Nella stessa sala, da ieri è appeso il ritratto della ormai ex rettrice realizzato da Angelo Liberati. L’opera arricchisce la galleria di ritratti dei tanti Magnifici che hanno guidato l’ateneo nei suoi 400 anni di vita. Alla consegna del quadro ha partecipato, oltre allo staff del Rettore, anche Rita Pamela Ladogana, docente di Storia dell’arte al Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali.Nella foto: il passaggio di consegne tra Mola e Del Zompo