Tempio: conclusa campagna vaccinale degli over 80







TEMPIO PAUSANIA – Nel pomeriggio di ieri (venerdì) e oggi, dalle 7 alle 11, sono state effettuate a Tempio le somministrazioni delle dosi di richiamo del vaccino per gli over 80. Complessivamente, sono state vaccinate circa 600 persone.Le vaccinazioni proseguiranno nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile con gli appartenenti alle "categorie fragili" affetti da patologie gravi, che verranno convocati dai rispettivi medici di base. Infatti, l'organizzazione delle chiamate per le vaccinazioni dei soggetti fragili compete esclusivamente al Servizio di Igiene e ai medici di base e non al Comune.«Si attende ora l'arrivo dii altre dosi di vaccini per poter comunicare ulteriori aggiornamenti sulla campagna vaccinale che riguarderà la conclusione del primo turno delle vaccinazioni degli over 70, iniziate la settimana scorsa», dichiara il sindaco Gianni Addis. Per ricevere informazioni, è possibile contattare gli operatori dei Servizi sociali del Comune ai numeri 079/679983, 079/679999 o 079/679985, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.