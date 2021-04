G.P. 20:00 "Biciclette dell’Abbraccio" per ragazzi speciali La Fondazione di Sardegna dona due "biciclette dell'abbraccio" per ragazzi speciali all’Angsa di Sassari in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo



speciali all’Angsa di Sassari in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Si tratta di due biciclette dell’abbraccio (hug bike), un tandem unico al mondo ideato nello specifico per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. La sua particolare struttura permette al conducente di sedere dietro, abbracciando e mettendo in sicurezza il passeggero che siede davanti al tempo stesso garantendo loro la gratificante sensazione di controllare la bici.



La Fondazione di Sardegna accompagna e patrocina dal 2019 un altro importante progetto dell’Angsa Sassari, “Per un calcio inclusivo” ideato e realizzato in collaborazione con l’ASD PGS Don Bosco Calcio a 5 grazie al quale ragazzi con diagnosi di disturbo dello spettro autistico giocano nelle diverse categorie delle squadre e partecipano ai campionati insieme ai loro compagni a sviluppo tipico, ad oggi alcuni di loro sono divenuti a loro volta allenatori.



L'Angsa Sassari anche quest'anno, nel rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia in corso, ha partecipato e condiviso con diverse istituzioni un'altra importante iniziativa: sono stati illuminati di blu il palazzo Ducale sede del Comune di Sassari, il palazzo Bompiani sede della Direzione generale dell'AOU di Sassari, la Chiesa del Rosario del Comune di Osilo e il palazzo Baronale del Comune di Sorso.