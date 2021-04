Red 21:12 «No all´aumento delle tariffe cimiteriali» A lanciare l´appello è il consigliere comunale del Partito democratico di Nuoro Natascia Demurtas, che chiede che «la Giunta Soddu non speculi sul rispetto per i defunti»



NUORO - «No all'aumento delle tariffe cimiteriali». E' questo, in sintesi, l'appello lanciato dal consigliere comunale del Partito democratico di Nuoro Natascia Demurtas, che chiede alla Giunta Soddu di rivedere la delibera sull'incremento del sistema tariffario delle concessioni di spazi e beni cimiteriali e dei servizi cimiteriali erogati all'utenza.



«E' inaccettabile il provvedimento che la Giunta comunale ha approvato sull’aggiornamento delle tariffe cimiteriali, scaricandone il peso sulle tasche dei cittadini - dichiara Demurtas che sottolinea come si tratti di - aumenti che avranno inevitabili riflessi negativi sui cittadini, i quali dovranno, d'ora in avanti, sopportare il conseguente incremento dei costi dei servizi cimiteriali e della concessione dei loculi. In questo particolare momento storico, alla luce delle enormi difficoltà economiche in cui versa la nostra città, quella della Giunta non è certo una scelta politicamente favorevole per i cittadini».



«Il tasso di mortalità è in continua crescita, soprattutto a causa del Covid, e da ormai troppo tempo stiamo facendo i conti con un impoverimento diffuso, ma anziché abbassare le tariffe cimiteriali, la giunta Soddu decide di aumentarle. Mi auguro – conclude l'esponente Dem – che l'Amministrazione comunale ascolti il mio appello e riveda la delibera in questione, evitando così un aggravio di costi sui nuoresi, già pesantemente colpiti dalla pandemia».