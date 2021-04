Cor 15:00 Alghero: certificati anagrafici in tabaccheria Sottoscritta la convenzione tra Comune di Alghero e la Federazione Italiana Tabaccai. Si parte con le prime dieci attività: I certificati anagrafici, una lunga serie quella prevista, dai prossimi giorni potranno essere rilasciati quindi anche in tabaccheria



ALGHERO - Grazie ad una convenzione tra Comune di Alghero e la Federazione Italiana Tabaccai, i certificati anagrafici potranno essere rilasciati anche nelle tabaccherie. Il progetto dell'Amministrazione che permette ai cittadini di avere a disposizione un importante servizio in fasce orarie più ampie rispetto a quelle garantite dagli uffici comunali conta sull'adesione delle prime dieci attività del territorio che partiranno per prime con la nuova iniziativa. I certificati anagrafici, una lunga serie quella prevista, dai prossimi giorni potranno essere rilasciati quindi anche in tabaccheria.