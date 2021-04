G.P. 17:15 Cuina de l´Alguer, iscrizioni in scadenza Domani, la scadenza delle iscrizioni per il laboratorio che intende favorire l’apprendimento del catalano di Alghero attraverso la cucina algherese. Tutte le persone interessate potranno inviare la propria adesione entro le ore 11 di domani 06 aprile alla mail alguer.cat@gmail.com



Cuina de l'Alguer, l’he fet per vosaltros: iscrizioni fino alle ore 11 di domani (06 aprile). Il laboratorio della durata di 30 ore è gratuito e si propone di stimolare i fruitori del laboratorio alla riscoperta e all’uso della lingua catalana di Alghero attraverso uno spazio legato alla contemporaneità per dare forte visibilità alla lingua parlata e scritta in tutte le occasioni e adatta a tutte le situazioni della vita moderna. Tutte le persone interessate potranno inviare la propria adesione alla mail alguer.cat@gmail.com.



Il laboratorio, a causa delle restrizioni legate al Covid, si svolgerà esclusivamente in forma digitale con l'uso della piattaforma digitale Google meet, seguendo un approccio metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione frontale e studio individuale. L’innovazione è negli argomenti trattati durante il laboratorio, nella modalità di svolgimento attraverso l’applicazione di nuove metodologie didattiche e soprattutto tramite l’utilizzo dei canali digitali per la creazione di video che saranno poi resi fruibili in rete, in uno spazio dedicato, tramite la collaborazione con Alguer.it, il Quotidiano di Alghero, e con il progetto Alguer.cat.



Il progetto, realizzato dalle esperte d'ambito linguistico Giuliana Portas e Letizia Portas, con il coordinamento dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero nell'ambito delle iniziative politiche linguistiche finanziate dalla Regione Sardegna, si svilupperà su due lezioni settimanali (martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00).