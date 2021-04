Red 15:46 Secondo incontro col Distretto rurale Alghero In programma giovedì sera il secondo incontro di animazione territoriale, finalizzato alla costituzione del Distretto rurale, promosso dall’Amministrazione comunale con l’assistenza tecnica dell’Agenzia Laore







Commenti ALGHERO - Si terrà giovedì 8 aprile, alle 18, il secondo incontro di animazione territoriale, finalizzato alla costituzione del Distretto rurale di Alghero, promosso dall'Amministrazione comunale con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Laore. L'incontro si terrà in videoconferenza, sulla piattaforma telematica "GoToMeeting", in conformità ai Dpcm e Ordinanze inerenti il contenimento della pandemia da Covid 19.L'iniziativa intende dare slancio al settore agricolo che nell'Algherese concorre in misura significativa allo sviluppo del territorio. La scelta di costituire un Distretto rurale ha la finalità di integrare l'agricoltura con le altre attività economiche, quali turismo, commercio, servizi, ecc.La concertazione dell'iniziativa prevede il coinvolgimento delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese, che saranno le vere protagoniste di un percorso partecipato nel quale tutti sono chiamati a dare il proprio contributo.