Covid-19: scuole chiuse a Bosa

Scuole superiori: fondi regionali per trenta alunni Per i percorsi formativi avviati nel 2020 negli Istituti tecnici superiori verrà impiegata una parte dei fondi della annualità 2022 per un ammontare massimo di 300mila euro e parte dei fondi dell'annualità 2023 per un ammontare massimo di 192mila euro, per coprire l'intero ammontare dovuto dagli allievi per le quote di iscrizione, fino a un massimo di trenta allievi per percorso Its