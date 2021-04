16 comuni sardi in lockdown

9:03 Test, seconde case, scuola: regole fino al 30 aprile Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas nella tarda serata di ieri ha prorogato le regole sui test rapidi, sulle seconde case e la didattica nelle scuole

11:37 Nati nel 1942/43, vaccini a Sassari Al Centro vaccinale Promocamera una giornata dedicata ai cittadini non fragili nati nel 1942 e 1943, residenti e domiciliati nel Comune di Sassari

14:00 Vaccini anti-Covid: al via adesioni a over 70 Da oggi anche i nati dal 1947 al 1951 potranno esprimere il proprio consenso a essere vaccinati registrandosi sul portale della Regione. Le persone registrate alla piattaforma saranno contattate con un sms

14:53 A Cagliari scoperta variante sconosciuta in Italia Il laboratorio del Policlinico scopre una variante del Covid-19 non ancora segnalata in Italia La A.27 individuata in quattro pazienti del Sud Sardegna

10:02 Controlli a porti e aeroporti sardi. 1133 persone fermate in un giorno 579 nell’aeroporto di Cagliari e 103 in quello di Alghero. E ancora: 345 nel porto di Olbia, 63 in quello di Porto Torres, 40 a Cagliari e 3 a Santa Teresa di Gallura

16:47 Covid: 128 positivi e 21 nuovi ricoveri Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 2%. Si registra un nuovo decesso (1.245 in tutto)

23:04 Aou Sassari: dodici filmati per raccontare la Pneumologia Dall´esperienza Covid-19 alle attività istituzionali: i filmati saranno realizzati e resi disponibili per un corso di formazione dedicato a medici specialisti e di medicina generale in programma dal primo maggio al 31 dicembre

8:04 Capoterra entra in zona rossa Ordinanza firmata ieri sera dal sindaco Francesco Dessì con la quale dà il via alle nuove restrizioni a partire da questa mattina alle 8 e fino alle ore 24 di martedì 20 aprile

5/4/2021 Crescono i contagi a Sassari, riapre il Policlinico Per far fronte alla nuova ondata, dalle prossime ore ritornerà operativo il reparto Covid del Policlinico di Sassari: un supporto all´aumento delle ospedalizzazioni registrato negli ultimi giorni presso il reparto di Malattie Infettive dell´Aou sassarese

8:31 L'Ospedale a Ploaghe è più green E´ attivo il nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Il sistema fotovoltaico installato eviterà infatti l’emissione in atmosfera di oltre 45 tonnellate di anidride carbonica ogni anno

17:47 Urologia: l’esperienza sassarese vola in Sicilia Accordo tra l´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa per attività di prevenzione e trattamento chirurgico per le patologie uro-oncologiche nell’area petrolchimica industriale di Priolo. Il progetto avrà la durata di un anno e vedrà protagonista l’unità operativa della Clinica urologica diretta da Massimo Madonia

4/4/2021 Bimba di 5 mesi in volo da Alghero a Genova Il C130J della 46esima Brigata Aerea dell’Aeronautica militare, partito da Pisa, ha imbarcato ad Alghero l’ambulanza che trasportava la piccola, la mamma e l’equipe medica. Da qui, sono atterrati a Genova, dove un´ambulanza ha accompagnato la bimba fino all´Ospedale Gaslini

22:13 Porto Torres: domani riparte la vaccinazione Dalle 14 saranno vaccinati gli ultimi ultraottantenni (circa trenta) convocati. «Porto Torres mantenga il presidio mobile nella Sala "Filippo Canu"», chiede il sindaco Massimo Mulas

4/4/2021 Centrosinistra Alghero: «Servono aggiornamenti continui» «In due giorni un aumento del 50percento. Considerato peraltro che, come sappiamo, i dati ufficiali risultano sottostimati, si tratta di un dato molto, molto preoccupante», sottolineano gli esponenti di Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito democratico

16:53 Policlinico Sassarese: riaperti 12 letti Covid I primi quattro malati saranno trasferiti da altri ospedali regionali nella giornata di oggi nell’area dedicata, collocata al terzo piano dell’edificio, così come previsto dalla pianificazione messa a punto con l’AOU di Sassari

14:37 Sabato e domenica tamponi a Sennori Per effettuare lo screening il Comune ha messo a disposizione la palestra di basket di via Massarenti, nel quartiere Montigeddu. Sarà possibile fare il test la mattina dalle ore 8:30 alle 13 e la sera dalle 14 alle 18

6/4/2021 Covid: positivo portiere del Cagliari La squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal protocollo. Cragno si aggiunge agli altri giocatori risultati contagiati dopo gli impegni con la Nazionale