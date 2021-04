S.A. 11:37 Nati nel 1942/43, vaccini a Sassari Al Centro vaccinale Promocamera una giornata dedicata ai cittadini non fragili nati nel 1942 e 1943, residenti e domiciliati nel Comune di Sassari







Il vaccino somministrato sarà quello della casa farmaceutica AstraZeneca. Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini non fragili nati nel 1942 e nel 1943, residenti e domiciliati nel Comune di Sassari, dovranno presentarsi presso il centro vaccinale allestito alla Promocamera, muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Per evitare attese o assembramenti, è chiesto a tutti i cittadini appartenenti a questa specifica categoria di rispettare gli orari indicati. Non è richiesta la prenotazione. Commenti SASSARI - Giovedì 8 aprile, sarà somministrata la prima dose del vaccino a tutti i cittadini non fragili nati nel 1942 e nel 1943, residenti e domiciliati nel Comune di Sassari. Le somministrazioni avverranno presso l’Hub vaccinale allestito nella Promocamera (Predda Niedda - Ingresso Strada 1).. Dalle ore 9 alle ore 11 i nati nel 1942 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo; dalle ore 11 alle ore 12 i nati nel 1942 nei mesi di aprile, maggio e giugno;- dalle ore 12 alle ore 13 i nati nel 1942 nei mesi di luglio, agosto e settembre; dalle ore 13 alle ore 14 i nati nel 1942 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre; dalle ore 14 alle ore 16 i nati nel 1943 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo; dalle ore 16 alle ore 17 i nati nel 1943 nei mesi di aprile, maggio e giugno; dalle ore 17 alle ore 18 i nati nel 1943 nei mesi di luglio, agosto e settembre; dalle ore 18 alle ore 19 i nati nel 1943 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.Il vaccino somministrato sarà quello della casa farmaceutica AstraZeneca. Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini non fragili nati nel 1942 e nel 1943, residenti e domiciliati nel Comune di Sassari, dovranno presentarsi presso il centro vaccinale allestito alla Promocamera, muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Per evitare attese o assembramenti, è chiesto a tutti i cittadini appartenenti a questa specifica categoria di rispettare gli orari indicati. Non è richiesta la prenotazione.