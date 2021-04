Red 20:31 Assembramenti a Uri: cinque sanzionati Il gruppetto di amici è stato pizzicato dai Carabinieri della locale Stazione mentre stavano in fondo a una via del paese, con birre in mano, parlando tranquillamente e senza mascherine



URI – Ieri (martedì), nel corso di un servizio finalizzato al controllo del rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della Stazione di uri hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti di cinque persone, per aver partecipato a una forma di assembramento in luogo pubblico. Il gruppetto di amici stazionava in fondo a una via del paese, con birre in mano, parlando tranquillamente e senza mascherine.