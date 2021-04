S.A. 10:41 90 milioni per i Borghi del futuro Oltre ad Alghero, scelti anche Bardonecchia, Campobasso, Carbonia, Cetraro, Concorezzo, Ginosa, Grottammare, Otranto, Pantelleria, Pietrelcina e Sestri Levante. Saranno laboratori di sperimentazione di tecnologie di frontiera applicate ai servizi per i cittadini







Ci sono fino a 90 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni innovative non presenti sul mercato ed elaborate sulla base delle esigenze delle amministrazioni comunali. Grazie alla piattaforma per gli acquisti di innovazione della Pubblica amministrazione realizzata da AgID – Agenzia per l’Italia Digitale che si occuperà anche della fase operativa – le aziende interessate potranno aderire ai bandi e presentare proposte per rispondere ai bisogni delle amministrazioni. Commenti ALGHERO - Alghero scelta tra i borghi del futuro: dopo Cagliari anche Alghero entra nel progetto “Smarter Italy“, che punta a realizzare servizi innovativi nei settori della mobilità, dell’ambiente, del benessere dei cittadini e della cultura. Alghero, è uno dei 12 comuni scelti per diventare “Borghi del futuro“, si tratta di piccoli centri abitati, sotto i 60 mila abitanti. Assieme alla cittadina catalana della Sardegna sono stati scelti anche Bardonecchia, Campobasso, Carbonia, Cetraro, Concorezzo, Ginosa, Grottammare, Otranto, Pantelleria, Pietrelcina e Sestri Levante. I loro territori saranno laboratori di sperimentazione di tecnologie di frontiera applicate ai servizi per i cittadini.Per la precisione le prime aree di intervento del programma sono: Smart Mobility per il miglioramento sostanziale dei servizi per la mobilità di persone e merci nelle aree urbane; Valorizzazione dei beni culturali (Cultural Heritage), per la valorizzazione economica e turistica delle aree di rilevanza storica e artistica; Benessere sociale e delle persone (Wellbeing) per il miglioramento dello stato psico-fisico dei cittadini; Protezione dell’ambiente per il miglioramento della situazione ambientale in tutti i suoi aspetti.Ci sono fino a 90 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni innovative non presenti sul mercato ed elaborate sulla base delle esigenze delle amministrazioni comunali. Grazie alla piattaforma per gli acquisti di innovazione della Pubblica amministrazione realizzata da AgID – Agenzia per l’Italia Digitale che si occuperà anche della fase operativa – le aziende interessate potranno aderire ai bandi e presentare proposte per rispondere ai bisogni delle amministrazioni.