S.A. 10:45 Riaprono le scuole ad Alghero

Dad dalla seconda media Riapertura da domani per gli asili, scuole elementari e medie fino al primo anno ad Alghero. Didattica a distanza per gli altri istituti come disposto dalle restrizioni in vigore nella zona rossa







Didattica a distanza per gli altri, come da disposizioni per la zona rossa in cui è entrata la Sardegna dalla giornata odierna. Ad Alghero nelle ultime settimane c'è stato un rapido peggioramento dei contagi. Una curva in crescita su cui ha pesato, in particolare, la situazione all'interno delle scuole.



Nell'ultima rilevazione del 3 aprile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Alghero erano 21 le classi in quarantena, per un totale di circa 550 persone. Intanto è atteso nelle prossime ore il nuovo bollettino sull'evolversi dei dati dei positivi nel territorio comunale, nell'ultimo del 10 aprile era stata toccata la cifra record di 208 positivi. Commenti ALGHERO - Riaprono le scuole ad Alghero dalla giornata di martedì 13 aprile. Il sindaco Mario Conoci non proroga l'ordinanza che disponeva la chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini quale misura di contenimento alla diffusione del coronavirus sul territorio comunale. Lezioni in presenza per le scuole elementari e medie fino al primo anno, riaperti anche gli asili.Didattica a distanza per gli altri, come da disposizioni per la zonain cui è entrata la Sardegna dalla giornata odierna. Ad Alghero nelle ultime settimane c'è stato un rapido peggioramento dei contagi. Una curva in crescita su cui ha pesato, in particolare, la situazione all'interno delle scuole.Nell'ultima rilevazione del 3 aprile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Alghero erano 21 le classi in quarantena, per un totale di circa 550 persone. Intanto è atteso nelle prossime ore il nuovo bollettino sull'evolversi dei dati dei positivi nel territorio comunale, nell'ultimo del 10 aprile era stata toccata la cifra record di 208 positivi.