Cor 10:59 Rugby in lutto, è morto Marco Bollesan







Un suo ritorno al fianco dell’allora allenatore Ramiro Cassina anche nel 2002/2003. Da parte della dirigenza dell'Amatori Rugby Alghero, degli atleti e tutte le giovanili e gli Old le sentite condoglianze alla famiglia. Commenti ALGHERO - Se ne va a poche ore di distanza da Massimo Cuttitta , con il quale aveva contribuito a fare grande l'Amatori Rugby Alghero fino alla Serie A1. Addio a Marco Bollesan, capitano della Nazionale per sei anni, con alle spalle esperienze importanti di tecnico e allenatore, commissario tecnico della prima World Cup del 1987.Bollesan è stata una vera leggenda della palla ovale azzurra. Avrebbe compiuto 80 anni a luglio. Unico rugbista italiano ad avere il suo nome nella Walk of Fame del Foro Italico. Anche lui aveva un particolarissimo legame con la città di Alghero, dove ha allenato la prima squadra per due anni nel 97/98 e nel 98/99, prima in C1 e poi in B.Un suo ritorno al fianco dell’allora allenatore Ramiro Cassina anche nel 2002/2003. Da parte della dirigenza dell'Amatori Rugby Alghero, degli atleti e tutte le giovanili e gli Old le sentite condoglianze alla famiglia.