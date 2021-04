S.A. 12:27 Pranzo in hotel, aperta un´inchiesta La procuratrice Maria Alessandra Pelagatti del Tribunale di Cagliari ha chiesto una dettagliata informativa alle Fiamme Gialle di Cagliari sul banchetto della scorsa settimana dove avrebbero partecipato politici locali e dirigenti regionali



La procuratrice Maria Alessandra Pelagatti ha chiesto una dettagliata informativa alle Fiamme Gialle di Cagliari. Intanto sono state presentate delle interrogazioni in Consiglio regionale per far luce sulla vicenda. Commenti CAGLIARI - La Procura della Repubblica di Cagliari ha aperto un'inchiesta sul pranzo in un un'hotel di Sardara di mercoledì scorso, interrotto da un blitz della Guardia di Finanza. A darne notizia è il quotidiano l'Nel banchetto, vietato in zona arancione, avrebbero partecipato 40 tra esponenti politici locali e dirigenti regionali. Diciannove le persone identificate dalle fiamme gialle, le altre sarebbero riuscite a dileguarsi.La procuratrice Maria Alessandra Pelagatti ha chiesto una dettagliata informativa alle Fiamme Gialle di Cagliari. Intanto sono state presentate delle interrogazioni in Consiglio regionale per far luce sulla vicenda.