Settimana al femminile all’UTE

Nella foto: Emma Fenu Commenti ALGHERO – Settimana tutta al femminile per il mese di aprile, con due nuove conferenze organizzate dall'Università delle tre età di Alghero, alle ore 16.30, sempre in modalità “Didattica a distanza”. Domani (martedì), la Dottoressa Emma Fenu, scrittrice, presidente della "Associazione Cultura al Femminile", autrice di romanzi e saggi, esperta di scrittura creativa, terrà la Conferenza: "Sangue di Dee e Donne": seconda parte.Durate il primo incontro, la scrittrice si era dedicata al “Vino, sangue di Dei” descrivendo il simbolismo del vino rosso e del sangue: un viaggio nel mito e alla storia in un calice offerto in sacrificio. «Il rosso è un colore ambivalente – dice Emma Fenu - in quanto rappresenta il peccato, il mestruo, la violenza, il riscatto del sangue di Cristo e di conseguenza, anche la simbologia del vino è ambivalente, in quanto rappresenta sangue, sacrificio, follia, afasia, estasi, gioia, libertà, dono della profezia. Il vino rosso è medicina, ma anche veleno (Farmacon), che eleva fino agli dèi o muta in bestia; pertanto se puro, non mischiato, spettava al dio: gli uomini antichi lo bevevano misto ad acqua, nel cratere, senza mai dimenticarne la natura sovrumana».L'invito è esteso, come sempre, a chiunque volesse collegarsi. La Segreteria dell'Ute, in Via Carlo Alberto, 63 (raggiungibile telefonicamente al numero 079/982545), è a disposizione per fornire il link necessario per il collegamento.Nella foto: Emma Fenu