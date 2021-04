S.A. 9:39 Borse di studio per gli studenti sassaresi E´ rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2020/2021. L’importo della borsa di studio è di 200 euro. Il termine ultimo è il 30 aprile







L’erogazione delle borse avverrà mediante bonifico nei termini che saranno stabiliti dal Ministero dell’Istruzione. L’importo della borsa di studio è di 200 euro. Commenti SASSARI - Sono stati pubblicati bando e modulistica per borsa di studio nazionale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2020/2021. La domanda può essere presentata, dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne.Il termine ultimo è il 30 aprile. Il Comune trasmetterà l’elenco degli studenti ammissibili alla Regione Sardegna, la quale stilerà una graduatoria unica regionale, redatta in ordine crescente di Isee, riconoscendo, in caso di parità di Isee, la precedenza allo studente più giovane.L’erogazione delle borse avverrà mediante bonifico nei termini che saranno stabiliti dal Ministero dell’Istruzione. L’importo della borsa di studio è di 200 euro.