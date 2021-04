Cor 12:00 Crisi: Doppio flop in commissione Figuraccia in comune alla presenza dell´assessora alle Finanze Giovanna Caria. Inizia nel peggiore dei modi la sessione di bilancio ad Alghero. Presenti solo i rispettivi presidenti ed un membro di maggioranza nelle commissioni Prima e Sesta



flop nella riunione congiunta delle Commissioni Prima e Sesta del comune di Alghero: Presenti all'appello di questa mattina (martedì) solo i rispettivi presidenti (Ansini e Muroni) ed un membro di maggioranza (Musu). Dopo i numerosi passi falsi degli ultimi mesi, inizia così nel peggiore dei modi la sessione di bilancio. All'origine di tutto la crisi in cui è sprofondata da ormai diversi mesi la coalizione che dal 2019 amministra, non senza difficoltà, la città di Alghero. All'ordine del giorno delle rispettive commissioni erano iscritti alcuni atti propedeutici all'approvazione del bilancio, i cui termini per il voto in Consiglio sono al momento prorogati al 30 aprile 2021.



