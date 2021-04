Cor 12:40 Acque sempre agitate in coalizione

Già ieri la Caria, presente in Commissione insieme al dirigente del settore Finanziario, il dott. Pietro Nurra ed alla presenza del segretario verbalizzante, resasi conto dall'assenza in massa dei membri di Maggioranza delle due commissioni, si era scusata con i pochi presenti e i funzionari per la perdita di tempo. Con la crisi che a Porta Terra si trascina ormai da diversi mesi, proprio la sessione di bilancio potrebbe dare ulteriori indicazioni sulla tenuta della coalizione. Commenti ALGHERO - Dopo il doppiodi martedì, con le commissioni Prima e Sesta convocate per aprire la discussione sulla sessione di bilancio andate deserte [ LEGGI ], l'assessora alle Finanze del comune di Alghero, Giovanna Caria, ci riprova e parteciperà nella giornata odierna (mercoledì) all'annunciata riunione tra capigruppo di Maggioranza.All'ordine del giorno la presentazione delle linee d'intervento del documento di bilancio a cui ha lavorato in assessorato. Un passaggio considerato propedeutico all'imminente approvazione del documento in Giunta, così da tentare di acquietare i malumori crescenti tra alcuni consiglieri che lamentano a più riprese la scarsa concertazione con i gruppi consiliari.Già ieri la Caria, presente in Commissione insieme al dirigente del settore Finanziario, il dott. Pietro Nurra ed alla presenza del segretario verbalizzante, resasi conto dall'assenza in massa dei membri di Maggioranza delle due commissioni, si era scusata con i pochi presenti e i funzionari per la perdita di tempo. Con la crisi che a Porta Terra si trascina ormai da diversi mesi, proprio la sessione di bilancio potrebbe dare ulteriori indicazioni sulla tenuta della coalizione.