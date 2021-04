Red 15:06 Riprende venerdì la campagna vaccinale a Tempio Fino a domani chi, appartenente alle fasce degli “over 70” e “over 60”, fosse interessato a ricevere la prima somministrazione del vaccino, potrà effettuare la prenotazione telefonando agli operatori dei Servizi sociali del Comune







Il sindaco Gianni Addis informa che il vaccino utilizzato sarà l’Astra Zeneca e ricorda a tutti le rassicurazioni provenienti dal mondo scientifico e dagli organismi sanitari nazionali ed europei competenti, circa l’efficacia del farmaco non solo sulle fasce degli over 60, ma anche sulle fasce più giovani e sugli utenti che, pur presentando lievi patologie, abbiano ricevuto un parere positivo dal proprio medico curante. A oggi, nella campagna di vaccinazioni in corso a Tempio non si sono verificati casi di effetti collaterali o indesiderati. «Sulla base delle informazioni a noi pervenute – ha ribadito il primo cittadino – nessuna delle persone vaccinate finora ha manifestato effetti collaterali significativi ma solo, e in pochi casi, le normali e prevedibili reazioni compatibili con la somministrazione di un qualunque vaccino».



Addis si appella al senso di responsabilità dei suoi concittadini affinché quanto fatto finora non venga vanificato: E' un modo per dimostrare di essere una comunità veramente solidale». Le vaccinazioni riprenderanno poi lunedì 19 aprile e gli aggiornamenti sugli orari verranno comunicati nei prossimi giorni. Per ricevere informazioni è possibile contattare gli operatori dei Servizi sociali del Comune telefonando ai numeri 079/679983, 079/679999 o 079/679985, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.