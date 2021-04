Cor 9:30 «Basta, riaprite la scuola e nominate i supplenti» Sant'Agostino e Santa Maria la Palma, scuole chiuse La decisione di chiudere le scuole primarie di Sant´Agostino e Santa Maria la Palma a causa dell´assenza del personale ausiliario (in quarantena) manda su tutte le furie numerose famiglie sopratutto in borgata. Missiva alla dirigente Paola Masala







A prendere posizione i rappresentanti di classe, che inviano con urgenza una missiva alla dirigenza di via Mauro Manca chiedendo la riapertura della scuola. «Sia fatto ricorso ad ogni mezzo a disposizione della Dirigente Scolastica per impedire la chiusura delle scuole e il ricorso alla didattica a distanza e in particolare che si proceda con effetto immediato al conferimento di supplenze temporanee al fine di sostituire il personale assente. Nella denegata eventualità che non si intenda procedere alla nomina di personale in supplenza si chiede che siano chiarite per iscritto le motivazioni di tale decisione».



Nella lettera, richiamata la Legge 190/2014 in combinato con la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015, si sottolinea anche come il ricorso alla didattica a distanza per gli utenti della scuola di Santa Maria La Palma appare fortemente problematico a causa della scarsa copertura della rete internet.