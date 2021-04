Red 18:42 Sardi e sicuri nei distretti di Alghero e Ozieri Sabato e domenica è in programma la seconda tappa nel Sassarese della campagna di screening della Regione autonoma della Sardegna a contrasto della diffusione del Covid-19







Due le giornate di screening in programma in tutte le sedi, a eccezione dei Comuni di Bonnanaro, Bultei, Florinas e Laerru (dove i test saranno eseguiti nella sola giornata di sabato), Codrongianos, Sedini e Torralba (operativi da domenica). I cittadini che volessero sottoporsi al test potranno farlo, gratuitamente, presentandosi nelle ventisette sedi appositamente attrezzate, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. A oggi, sono 190 i Comuni della Sardegna che hanno partecipato a Sardi e sicuri, la più importante campagna di screening anti-Covid, mai realizzata sul territorio regionale, con circa 290mila test effettuati.



Queste le sedi utilizzate per lo screening nel fine settimana: Alghero (Scuola "Sebastiano Satta", in Via Giuseppe Biasi; Istituto comprensivo n.2, plesso Scuola Primaria "La Pedrera", in Via Corsica; Scuola secondaria Santa Maria la Palma), Benetutti (Centro sociale, Via Marconi), Bonnanaro (Centro sociale, Via della Regione), Bono (Palazzetto dello sport, Via Sironi), Bonorva (Via Cavalieri di Vittorio Veneto), Bultei (Centro culturale polivalente), Chiaramonti (Palestra comunale, località Paris De Cunventu), Codrongianos (Palestra comunale, Via Satta). E ancora, Florinas (Palestra comunale), Laerru (Palestra comunale, ex scuola media, Via Sardegna), Mores (Scuola media, Via Milano), Olmedo (Casa comunale), Ozieri (Polo fieristico "San Nicola"), Pattada (Palazzetto dello sport), Perfugas (Palazzetto dello sport), Ploaghe (Casa comunale, Corso Kennedy), Porto Torres (Scuola media "Brunelleschi" e Scuola elementare "Bellieni"), Pozzomaggiore (Teatro Salone Santa Croce), Sedini (Centro di aggregazione sociale, Via Ambulatorio), Stintino (Palestra comunale, Via delle Frecce tricolori), Thiesi (Palazzetto dello sport, località Possilva), Torralba (Centro sociale) e Villanova Monteleone (Tensostruttura Campo sportivo, località Sa Serra).