Accordo Ministero-Comune: in cinque ai socialmente utili I condannati ai lavori di pubblica utilità o gli imputati che optano per la messa in prova potranno svolgere attività non retribuita per il Comune di Porto Torres







L'8 marzo, nel corso di una seduta dell'assemblea civica, il consigliere comunale Ivan Cermelli aveva chiesto al primo cittadino che il Comune stipulasse una convenzione di questo genere, come già previsto in altri Municipi del territorio. La definizione della pratica è stata curata dallo staff del sindaco insieme all'Assessorato comunale alle Politiche sociali, che coordinerà il lavoro di queste persone, che potranno essere impegnate nella tutela del patrimonio ambientale e culturale (piccole manutenzioni del verde e delle aree pubbliche, volantinaggio) o in attività di manutenzione ordinaria (pulizia di locali ed edifici pubblici, piccoli lavori di manutenzione e verniciatura). La possibilità sarà rivolta a cinque condannati o imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova.



