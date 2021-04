Stintino: tre giornate contro il Covid

15/4/2021 Aumentano i precari nell´Aou sassarese Il Nursing Up con una nota della segreteria territoriale sassarese, intende segnalare che molti di loro hanno già maturato i requisiti minimi per la stabilizzazione dall’anno scorso, una parte è in procinto di raggiungerli in questa prima parte del 2021, e una buona parte raggiungerà il requisito dei 36 mesi entro il 31/12/2021