Red 18:54 Nuovo direttivo per l´Avis Alghero Il nuovo presidente è Giorgio Landi, mentre il presidente uscente Giuliano Casula resta in veste di consigliere. Vicepresidente vicario Salvatore Nunzio Floris, tesoriere Ombretta Armani e segretaria Rosanna Piras. Completano il Direttivo i consiglieri Rita Caria. Giovannino Correddu, Antonio Giuseppe Manchia e Giovanni Meloni







«Anche nell'anno 2020 appena trascorso, l'Avis di Alghero, nonostante le gravi difficoltà causate dalla pandemia del Covid-19, ha portato avanti, con l'impegno e la volontà dei proprio collaboratori, la raccolta del sangue, sia con le autoemoteche provinciali, che con l'invio al Centro trasfusionale dell'Ospedale Civile di Alghero, riuscendo ad arrivare a 818 donazioni. La collaborazione con gli Istituti scolastici superiori – ha ricordato Landi – dove gli studenti maggiorenni hanno contribuito numerosi alla donazione del sangue, si è conclusa a fine anno con la consegna, agli studenti più meritevoli, di sedici borse di studio donate dall'Avis comunale di Alghero e di ventinove borse di studio (su quarantadue disponibili nella provincia di Sassari) donate dall'Avis regionale».



«Vogliamo ringraziare tutti coloro che donano regolarmente il loro sangue poiché essi sono i principali protagonisti dell'associazione. Un particolare e sentito ringraziamento a tutti gli operatori del Centro trasfusionale della nostra città per la professionalità, sensibilità e l'ottimo rapporto costante e proficuo con la nostra associzione. Un grazia a quanti hanno collaborato con noi nelle varie raccolte di sangue: l'Amministrazione comunale, i dirigenti scolastici e i docenti degli Istituti superiori e dei tre Istituti comprensivi, il Masci, l'As Tigri baseball, il Polisoccorso con il Club romanista, il Tennistavolo Alghero, la società di calcio giovanile Catalunya, l'Associazione Pensiero felice, il Comando di Polizia locale, il Comando della Guardia di finanza di Alghero e l'Avis provinciale di Sassari insieme alle equipe mediche che ci hanno supportato con le autoemoteche. Un ringraziamento speciale va al signor Giuliano Casula, presidente uscente, per il suo impegno e la sua tenacia nei venti anni in cui ha condotto la sezione comunale Avis di Alghero, con le quali è riuscito ad ottenere innumerevoli risultati sia nelle donazioni, che nel reclutamento dei soci donatori», ha concluso il nuovo presidente.