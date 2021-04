Cor 20:15 Zanetti nel Cda del Consorzio Industriale Con decreto del 15 aprile 2021 l´amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, nomina l´algherese Alberto Zanetti quale delegato della Provincia in seno al Consiglio d´Amministrazione del Cip



ALGHERO - Alberto Zanetti (nella foto), già a capo dell'Asa Servizi Ambientali Srl, è il nuovo consigliere d'amministrazione del Consorzio Industriale di Sassari. Con decreto del 15 aprile 2021 l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, ha infatti nominato il medico algherese quale delegato della Provincia in seno al Consiglio d'Amministrazione del Cip. Oltre al neo delegato Alberto Zanetti, il Cda è costituito da Mario Conoci (in rappresentanza del comune di Alghero), Massimo Mulas (in rappresentanza del comune di Porto Torres), Pierluigi Pinna, Consigliere in rappresentanza della CCIAA di Sassari e dal presidente Valerio Scanu (comune di Sassari).