Impianti Golfo Aranci: ok dall´Egas L´Ente di governo dell´ambito della Sardegna ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione degli impianti di sollevamento fognario







La spesa complessiva è di 800mila euro. I lavori dovrebbero essere consegnati entro l’anno. Gli interventi previsti, che interessano gli impianti di sollevamento di Baia Caddinas e Marinella (collegati, il primo, con il depuratore che si affaccia sulla baia omonima, il secondo, con il depuratore affacciato sul golfo di Marinella), riguardano principalmente la sostituzione di pompe sommerse e quadri elettrici oltre la realizzazione di opere di rifacimento parziale delle recinzioni che delimitano le aree degli impianti.



A lavori ultimati si potrà contare su numerosi benefici, come la riduzione dei consumi energetici e il controllo da remoto degli impianti (grazie a un sistema di telecontrollo) che permetterà una semplificazione delle operazioni di conduzione e manutenzione e un miglioramento della qualità ambientale. «Con questi interventi si andranno a sanare alcune criticità che affliggono il territorio ormai da anni - spiega il presidente dell’Egas Fabio Albieri - In particolare, si risolvono le problematiche particolarmente pressanti durante i periodi di maggior afflusso turistico».



