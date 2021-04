Red 9:52 La settimana dell´Ute Alghero Doppio appuntamento con le conferenze dell´Università delle tre età. La prima, eccezionalmente, è oggi (e non domani), con Antonella Derriu che parlerà di Capo Caccia. Giovedì, la Storia di Roma Capitale con Laura Viglietto



Commenti ALGHERO – Anche questa settimana, l'Università delle tre età di Alghero propone un doppio appuntamento, in modalità remoto, alle 16.30. La conferenza in programma domani, martedì 20 aprile, si terrà invece oggi. Antonella Derriu (Ceas Porto Conte, Amp Capo Caccia) parlerà di “Capo Caccia per i piccoli grandi volatori del mare: nodo fondamentale della Rete transfrontaliera delle aree protette mediterranee”. Giovedì 22, invece, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto terrà la conferenza intitolata “Storia di Roma Capitale”.