L’Assl assicura le emergenze chirurgiche

«In attesa della conclusione delle procedure concorsuali alle quali hanno preso parte tre dirigenti medici – sottolineano dalla sede sassarese - la presenza costante in reparto del primario di Chirurgia e di un dirigente medico garantiscono la continuità assistenziale in emergenza. A partire da giovedì 22 aprile, i tre chirurghi rientreranno in piena attività presso l'ospedale di Alghero». Commenti ALGHERO - «Alghero, garantita l’attività chirurgica in emergenza». L'Assl Sassari interviene dopo la pubblicazione di «alcuni articoli e dichiarazioni comparse sui media locali» per precisare come il «presidio ospedaliero di Alghero è garantita la possibilità di fronteggiare eventuali emergenze chirurgiche».La denuncia è arrivata ieri (lunedì), dai consiglieri comunali del Centrosinistra algherese [LEGGI] . Un allarme, che ha fatto e sta facendo molto parlare in città, in un momento nel quale la sanità è centrale nella vita di ognuno.«In attesa della conclusione delle procedure concorsuali alle quali hanno preso parte tre dirigenti medici – sottolineano dalla sede sassarese - la presenza costante in reparto del primario di Chirurgia e di un dirigente medico garantiscono la continuità assistenziale in emergenza. A partire da giovedì 22 aprile, i tre chirurghi rientreranno in piena attività presso l'ospedale di Alghero».