Indennità ai forestali: la proposta del Leu «E´ doveroso riconoscere l´indennità di ordine pubblico al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale impegnato nei controlli di prevenzione della diffusione del virus Covid-19», dichiara il consigliere regionale di Liberi e uguali Eugenio Lai che, con il collega Daniele Cocco, ha presentato una mozione sull´argomento







CAGLIARI - «Non si comprendono i motivi per cui non viene riconosciuta l'indennità di ordine pubblico al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna per i servizi di controllo dei viaggiatori in arrivo nei porti e aeroporti della Sardegna». A sollevare il problema sono i consiglieri regionali di Liberi e Uguali Eugenio Lai e Daniele Cocco, che hanno presentato una mozione sull'argomento.

«Il personale del Cfva è impegnato, al pari delle altre Forze di Polizia, nell'esecuzione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria – aggiunge Lai - e come tale ha diritto, come sottolineato da esplicita circolare del Ministero dell'Interno, al riconoscimento di detta indennità. Per queste ragioni, chiediamo al presidente della Regione e alla Giunta regionale di riconoscere l'impegno profuso dal personale del Cfva, uniformando il trattamento economico del personale del Cfva impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica a quello delle altre Forze di Polizia».