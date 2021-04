Cor 15:50 Ambulanti in protesta, delegazioni in Consiglio Si chiede al presidente della Regione Sardegna di seguire l’esempio delle province autonome di Trento e Bolzano per consentire agli ambulanti delle aree mercatali di poter ritornare ad occupare i loro stalli







«Entro qualche giorno – ha assicurato l’assessore Chessa - sarà possibile comprendere la disponibilità e l’entità degli stanziamenti in Bilancio». La delegazione degli operatori del commercio, guidata dal segretario della Confederazione sindacale sarda, Giacomo Meloni, ha auspicato tempi certi e celeri, insieme ad una sufficiente dotazione di risorse, per fronteggiare la drammatica crisi del comparto. Commenti CAGLIARI - Un ordine del giorno da approvare in apertura della seduta pomeridiana del Consiglio, con il quale si chiede al presidente della Regione di seguire l’esempio delle province autonome di Trento e Bolzano per consentire agli ambulanti delle aree mercatali, che però non vendono prodotti alimentari, di poter ritornare ad occupare i loro stalli. È questa in sintesi la decisione della conferenza dei capigruppo che con il presidente del Consiglio Michele Pais e con l’assessore del Commercio, Gianni Chessa, ha incontrato una delegazione degli ambulanti mercatari, in protesta davanti al Palazzo in via Roma a Cagliari.Mentre per quanto riguarda le cosiddette categorie atipiche (ambulanti, spettacolo viaggiante, torronai) - la cui attività è legata principalmente alle feste e alle sagre (la cui riapertura non sembra imminente, dopo la cancellazione di eventi come Sant’Efisio e i Candelieri) - si va verso una riproposizione dei sostegni economici che la Regione ha erogato per il periodo di stop ricompreso tra aprile e ottobre 2020.«Entro qualche giorno – ha assicurato l’assessore Chessa - sarà possibile comprendere la disponibilità e l’entità degli stanziamenti in Bilancio». La delegazione degli operatori del commercio, guidata dal segretario della Confederazione sindacale sarda, Giacomo Meloni, ha auspicato tempi certi e celeri, insieme ad una sufficiente dotazione di risorse, per fronteggiare la drammatica crisi del comparto.