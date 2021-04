A.B. 23:56 Basket: recupero vincente per la Dinamo Questa sera, sul parquet del PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari ha battuto 94-76 l´Aquila Trento nel match che recuperava la sfida del 14 marzo







Bendzius firma l’avvia del Banco con canestro e tripla, Martin sblocca Trento, ma l’allungo sassarese prosegue con Bilan e Burnell. Dinamo molto presente e pronta sulle palle vaganti: contropiede di Burnell e Bendzius. Il lituano si porta a quota 16 punendo con due triple di fila la Dolomiti Energia sul 17-9. Morgan ferma l’emorragia dopo il time-out di coach Molin, ma Bendzius infila la quarta tripla. 2+1 di Maye per il -5, mentre in casa Dinamo Happ, prima si iscrive a referto e poi viene sanzionato con 2falli in meno di un minuto. Trento resta lì e accorcia con Forray in contropiede: con un break di 2-8 si riporta a un possesso di distanza (22-20). Nell’ultimo giro di cronometro, il Banco si porta avanti con Katic in lunetta e la magia di Kruslin: al 10’ è 26-20. Si alza la tensione nel secondo quarto: tecnico alla panchina sassarese, Trento ringrazia e firma uno 0-4 che accorcia le distanze. Happ ferma il break dalla lunetta con un punto, ma la tripla di Sanders vale il 27-27. Browne firma il sorpasso dall’arco, la difesa dell’Aquila mette in difficoltà i padroni di casa. Coast to coast di Bilan, che infila il quarto punto della sua partita e dà fiducia alla Dinamo. Il centro croato trascina i suoi sul +7 con Burnell. Time-out Trento. La Dolomiti Energia ritrova il canestro dopo quasi 2’ con la schiacciata in contropiede di Morgan, servito da Williams. Spissu risponde con la tripla del +8, Williams accorcia dalla linea della carità. Bilan si porta in doppia cifra, la tripla di Spissu sembra chiudere il primo tempo, ma la preghiera di Morgan manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 45-39.



Al rientro dall'intervallo lungo, il Banco ha la faccia giusta: due triple di Bendzius e Gentile ad aprire il break, 12esimo punto di Bilan e bomba di Burnell dell’11-0. Morgan interrompe la rottura prolungata, ma la sesta bomba (senza neanche un errore da tre) di Bendzius dice 59-42. La difesa di Trento, molto fisica ai limiti del falloso, permette agli ospiti di piazzare un break di 5-17 e mettere in difficoltà la Dinamo, che era volata fino al +17. Ma il Banco tiene botta con la tripla di Katic e la schiacciata di Treier che chiude la terza frazione sul 66-59. L’ultima frazione si apre con i tre liberi di Spissu, la bomba di Burnell e il 2+1 del numero 14. 0-5 ospite con Morgan e Ladurner per il -9. La Dinamo si riprende l’inerzia e piazza un parziale di 6punti trascinata da Bendzius, autore di una giocata spettacolare con virata e gancio destro (81-66). Williams ferma la striscia sassarese, il capitan Forray costretto alla panchina per il quinto fallo. Canestro and one di Spissu per il +16, Bilan allunga con un gesto di grande tecnica che lascia Williams sul posto (90-72). Spissu a cronometro fermo scrive il +20 e al PalaSerradimigni scorrono i titoli di coda. Spazio sul campo per Chessa, Re (che va a referto) e Gandini: finisce 94-76.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-AQUILA TRENTO 94-76:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 11, Bilan 14, Treier 6, Chessa, Kruslin 5, Happ 3, Katic 5, Re 2, Burnell 15, Bendzius 28, Gandini, Gentile 5. Coach Gianmarco Pozzecco.

AQUILA TRENTO: Martin 9, Jovanovic ne, Pascolo ne, Conti, Browne 9, Forray 2, Sanders 15, Morgan 19, Williams 11, Ladurner 6, Maye 5. Coach Lele Molin.

PARZIALI: 26-20, 45-39, 66-59.



