Attività fisica e diabete: in movimento per stare meglio

La finalità dell’evento è fornire le conoscenze essenziali su una patologia che nell'Isola registra tassi di incidenza drammatici, soprattutto nella fascia infanto-giovanile. L’intervento formativo, proposto anche nelle scuole, vuole essere un’occasione di sensibilizzazione diretta in particolare agli studenti, che potranno cogliere la dimensione sociale della malattia cronica e comprendere l’importanza della pratica sportiva come strumento terapeutico.



I temi saranno sviluppati secondo un'angolazione multidisciplinare: interverranno rappresentanti delle comunità scientifiche, associazioni, istituti di istruzione e semplici cittadini, nell'ottica di una politica di informazione e formazione per la crescita di una società sana, consapevole e sostenibile. L'evento è visibile sul sito internet "AcrossCongressi".