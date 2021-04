Red 17:20 Confartigianato Sassari: ripartono corsi meccatronica I corsi sono indirizzati specificatamente ai meccanici e agli elettrauto che, al 4 gennaio 2018, non sono riusciti ad adeguarsi alla meccatronica integrando la sezione elettrauto e meccanica non posseduta







La legge ha modificato la normativa vigente in materia di autoriparazione, individuando l’attività di meccatronica come sintesi delle precedenti attività di meccanica-motoristica e di elettrauto. Per tutte le persone preposte alla gestione tecnica (il percorso formativo è indirizzato ai meccanici ed elettrauto) è indispensabile frequentare con esito positivo un corso professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta, in questo caso quella dell’elettronica e della meccanica. La frequenza al corso e il relativo superamento della prova d’esame finale consentirà alle imprese di ottenere l’attestato regionale che abilita nelle Camere di commercio per l’attività di meccatronica.



Chi non avrà effettuato l’adeguamento con un corso, sarà qualificato come “operatore abusivo” e incorrerà nella chiusura dell’attività. Per venire incontro a tutte quelle imprese che non si sono adeguate alla scadenza del 4 gennaio 2018, la Confartigianato provinciale di Sassari ha aperto le adesioni ai nuovi corsi, che si svolgeranno per la parte teorica in modalità “formazione a distanza” e per la parte pratica con gli esami in presenza. Per ulteriori informazioni e per le modalità di adesione, si può contattare l'Ufficio Categorie della Confartigianato provinciale di Sassari telefonando al numero 079/280698 o inviare via e-mail una manifestazione di interesse a Luigi Sanna all'indirizzo web categorie@confartigianato-imprese.com.



