Jošip Bašić nel 25 Aprile di Res publica

I partecipanti al progetto culturale, con la partecipazione della Sezione Anpi di Alghero, hanno organizzato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, la progettazione e la registrazione di un video, che andrŕ in diretta streaming domani sera, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube







Si rievocherŕ la storia di Jošip Bašić, testimonianza raccolta dal ricercatore Andrea Giuseppini e pubblicata sul sito internet CampiFascisti. Jošip, giŕ internato con la famiglia in Dalmazia poichč i suoi fratelli maggiori erano partigiani, giunse a sedici anni al campo di internamento di Fertilia, di cui racconta le durissime condizioni di vita quotidiana. Il campo fu chiuso nel luglio 1943 e ormai non ne rimane traccia.



Anche in "Zona rossa", con divieto di assembramento, «le associazioni e le persone che aderiscono al progetto culturale di Res Publica, non hanno voluto mancare all'appuntamento annuale di rievocazione di chi ci ha preceduto ed ha sacrificato i propri anni migliori, e a volte la vita stessa, perché si potesse costruire un futuro libero dal Nazi-fascismo e democratico». Per questo, Res Publica, con la partecipazione della Sezione Anpi di Alghero, ha organizzato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, la progettazione e la registrazione di un video, che andrŕ in diretta streaming domani, domenica 25 aprile, alle 17, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di ResPublica.