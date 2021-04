Cor 15:54 «Posidonia dimenticata, sabbia a rischio» Le palesi difficoltà a cui va incontro l´Amministrazione algherese e l´assessorato all´Ambiente competente nella gestione degli accumuli di posidonia al centro della nota stampa dei consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi







Nella foto: gli accumuli di posidonia e sabbia presenti dal 2019 a Maria Pia Commenti ALGHERO - «Grazie a un accordo con la provincia, avevano promesso come imminente la realizzazione a San Marco di un sito per il trattamento della posidonia e il recupero della sabbia. Fecero annunci, conferenze stampa e cerimonie di posa della firma del Sindaco e di Pietrino Fois, nel doppio ruolo di presidente della provincia e di padre politico dell’assessore all’ambiente Andrea Montis. Di quell’impianto che sembrava già cosa fatta, però, non si parla praticamente più, la giunta al contrario ha approvato una delibera (la n. 35 dell’11/03/2021) per l’ampliamento del sito di stoccaggio temporaneo (su questa parola si potrebbe scrivere un libro...) di Cuguttu. Dell’impianto di trattamento di San Marco al momento, invece, son rimasti solo dei cumuli di posidonia trasportati nei giorni in cui la realizzazione dell’impianto pareva cosa prossima».Le palesi difficoltà a cui va incontro l'Amministrazione comunale algherese e l'assessorato all'Ambiente competente nella gestione degli accumuli di posidonia al centro della nota stampa dei consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi, che puntano il dito sui ritardi nella pulizia dei litorali, ma anche sull'apertura del nuovo sito di stoccaggio a Maria Pia.«A Cuguttu si continua ad allargare il sito di accumulo, quando è ancora lì presente la sabbia mista a alghe che vi era stata portata nel 2019 dal comune e dai concessionari. In mezzo ad essa sono cresciute erbacce e piante ed è alto il rischio che parte di questa sabbia che, mista a posidonia, è stata posta sulla terra nuda, vada perduta. Una situazione simile si può, peraltro, vedere anche nel sito di accumulo “temporaneo” di Punta Negra. Dopo che nella consiliatura precedente si era riusciti, con molto impegno e non poca fatica, a trovare le risorse per eliminare il sito di accumulo di San Giovanni, restituendo ad Alghero un pezzo importante di arenile, ora con la politica del centrodestra, che già quel sito di accumulo della posidonia aveva creato, siamo tornati alla creazione di immensi siti di stoccaggio, naturalmente “temporanei”» concludono i sette consiglieri comunali di Alghero.Nella foto: gli accumuli di posidonia e sabbia presenti dal 2019 a Maria Pia