Cor 18:00 «Alghero non sta dando il buon esempio» Lettera aperta di Andrea Piras, un ragazzo algherese di diciannove anni rivolta ai cittadini affinché possano responsabilizzarsi e alle Istituzioni al fine di aumentare i controlli. «Capisco la difficoltà psicofisica nel rispettare il lockdown, ma non si può più proseguire così»







Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Lettera-appello di Andrea Piras, un ragazzo algherese di diciannove, che come tanti sta affrontando la pandemia e la zona rossa nel rispetto delle regole. «Purtroppo, come è evidente le restrizioni emanate dallo Stato non sono state recepite nella nostra città dove ragazzi ma anche adulti continuano imperterriti a violare le norme in vigore mettendo in pericolo non solo i propri concittadini ma anche la stagione turistica in arrivo, ricordiamo l'estensione della zona rossa per altre due settimane in una regione che vive essenzialmente di turismo. Alghero non sta dando il buon esempio, capisco la difficoltà psicofisica nel rispettare il lockdown, ma non si può più proseguire così. La mia lettera è rivolta ai cittadini affinché possano responsabilizzarsi e alle Istituzioni al fine di aumentare i controlli. Forse la mia lettera non cambierà la cose ma può essere baluardo di una comunità sensibile, attenta e rispettosa. Non possiamo permetterci di prolungare la zona rossa, soprattutto ora che le vaccinazioni proseguono bene e che la stagione estiva è alle porte».Foto d'archivio